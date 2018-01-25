الحكم على مغرد كويتي بالسجن 10 سنوات بسبب الإساءة لدول الخليج

أفادت صحيفة القبس الكويتية بأن محكمة الجنايات أصدرت، حكما غيابيا جديدا بحبس المغرد الكويتي عبد الله الصالح لمدة 10 سنوات في قضية الإساءة لدول خليجية لتصل مدة سجنه إلى 26 عاما.

وذكرت "القبس" أن محكمة الجنايات أصدرت، الخميس، بعد استكمال القضايا المرفوعة ضد عبد الله الصالح، حكماً جديداً بحبسه لمدة 10 سنوات في قضية الإساءة إلى السعودية والبحرين والإمارات.

وكانت السلطات الكويتية قد عاقبت الصالح، لتطاوله على العربية السعودية. وحكمت محكمة الجنايات عليه في وقت سابق بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ لإساءته للمملكة.

ويشتهر عبدالله الصالح بانتقاداته الشديدة للسلطات في الرياض وأبو ظبي، وبالدفاع عن الدوحة في أزمة الحصار المستمر منذ 6 أشهر.

ويقيم الصالح حاليا خارج الكويت، وهو معروف باسم "البرونزي" الكويتي، ويحمل شهادة دكتوراه في التنمية الاقتصادية، ويعتبر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل بسبب المواضيع التي يطرحها.