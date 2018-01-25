د. أبو الريش: الصحة في غزة تعمل في الرمق الأخير من السولار

وصف الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، الأوضاع الصحية في غزة بالحرجة والصعبة للغاية مع تفاقم الأزمات الخانقة التي تعاني منها الوزارة من نقص في الاصناف الدوائية ونقص في كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وقال د. أبو الريش خلال ترأسه اجتماعا دوريا للجنة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة: "إن الاستنزاف المستمر لكافة الامكانيات المتبقية حاليا دون وجود أفق لسد تلك الاحتياجات ينذر بمرحلة صعبة وغير مسبوقة تتوقف معها عديد الخدمات الصحية الهامة والاساسية، حيث مؤشرات الأدوية الصفرية والتي وصلت إلى 45 % من القائمة الأساسية منها 62 صنفا لم تعزز أرصدتها منذ فترة طويلة.

وأضاف: "الوزارة بكافة مؤسساتها الصحية تعمل في الرمق الأخير مما تبقى من كميات السولار المستنزفة بسبب تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وطالب أبو الريش، كافة الجهات المعنية والمراقبة للعمل الصحي بسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإخراج المنظومة الصحية في غزة من دائرة الازمات وعدم الاكتفاء بحلول إسعافيه لا تلبي استمرار تقديم الخدمة بشكلها السليم.