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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"هيئة الأسرى": تزايد وتيرة اقتحامات قوات القمع لأقسام الأسرى في "عسقلان"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:33 - 25 يناير 2018
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن وحدات القمع الخاصة "الدرور"، يرافقها عدد من عناصر شرطة السجن المدججة بالذخيرة، اقتحمت صباح يوم أمس الأربعاء عدة غرف في قسم (3)، بمعتقل "عسقلان" الإسرائيلي.

وأوضح الأسرى لمحامي الهيئة كريم عجوة، أن وحدات القمع قامت بحملة تفتيشات وحشية واستفزازية، وعبثت بمقتنيات الأسرى، وتم إخراج جميع الأسرى المتواجدين في الغرف التي تم اقتحامها، وتوزيعهم على أقسام أخرى، ومن المتوقع إجراء محاكمات داخلية للأسرى القابعين في هذا القسم، وأن يتم فرض سلسلة من العقوبات عليهم، تتمثل: بحرمانهم من زيارة ذويهم، وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم.

ولفتت الهيئة في بيان بهذا الخصوص، إلى أن اقتحامات وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال أصبحت في تزايد مستمر في الآونة الأخيرة، ويتم تنفيذها دون مبررات.

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