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امام مؤتمر دافوس..الملك الأردني: لا تسوية بدون دور أمريكي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:25 - 25 يناير 2018
الملك الأردني عبد الله الثاني الملك الأردني عبد الله الثاني
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القى الملك الأردني عبد الله  خطاباًامام مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا  قائلاً: " لا يمكن التوصل لتسوية بين "إسرائيل" والفلسطينيين دون الأمريكان فعلى الدول الاوروبية ان تعمل لإعادة العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

وقد وجه رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، "بنيامين نتنياهو"، رسالة مختصرة إلى رئيس السلطة الفلسطينية ، محمود عباس، قال فيها: "لا يوجد بديل عن الوساطة الأمريكية في عملية التسوية".

جاءت تصريحات "نتنياهو"، الأحد الماضي، خلال مؤتمر للسفراء "الإسرائيليين" المعتمدين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بالقدس. بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية.

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