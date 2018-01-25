محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدم من قبل الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص

رفضت محكمة الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، الاستئناف المقدم لتخفيض الحكم عن الأسيرة المقدسية الجريحة #إسراء_جعابيص .

وكانت عائلة الأسيرة جعابيص تقدمت باستئناف للتخفيض حكمها البالغ 11 عاما، لتسنى تقديم العلاج المحكومة إلا أن قاضي ما يسمى بالمحكمة " العليا" أقر بإبقاء حكمها العالي البالغ 11 عاما.

وقالت عائلتها أنها تستعد الأن لتقديم التماس أخر لها من أجل السماح بإدخال جراح وطبيب نفسي، على نفقتها الخاصة، في ظل الأهمال الصحي الكبير لحالتها التي تتطلب إجراء أكثر من ثمانية عمليات جراحية لها بشكل عاجل، بعد إصابتها بحروق في 65% من جسمها بعد انفجار في مركبتها في العام 2015.

وأدعى الاحتلال إن التفجير جاء بعد محاولة إسراء تنفيذ عملية ضد جنوده على حاجز قريب من مدينة القدس المحتلة.