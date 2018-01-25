النفط يصعد مدعوما بعاشر هبوط في المخزونات الأميركية

صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء، مدعومة بعاشر هبوط أسبوعي على التوالي في مخزونات الخام الأميركية، رغم أن انخفاضا في نشاط التكرير وزيادة في الإنتاج يشيران إلى أن المخزونات في أكبر مستهلك للنفط في العالم قد ترتفع في الأسابيع المقبلة.

وحسب رويترز، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو هبوط أقل من التوقعات رغم أن الانخفاض الأسبوعي العاشر على التوالي يمثل رقما قياسيا منذ أن بدأت الإدارة الاحتفاظ بسجلات للمخزونات في 1982. ومع تراجعها إلى 411.6 مليون برميل فإن المخزونات الأميركية عند أدنى مستوى لها منذ فبراير 2015.

وهذا الانخفاض المطرد أثارته مشتريات قياسية من المضاربين مما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 1.14 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.80 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 57 سنتا، أو 0.80 بالمئة، إلى 70.53 دولار للبرميل. والخامان القياسيان كلاهما عند أعلى مستوياتهما منذ ديسمبر 2014.

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بعد تعليقات لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بأن تراجع العملة إيجابي للتجارة الأميركية.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضا أن إنتاج النفط الأميركي ارتفع إلى 9.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 10.04 مليون برميل يوميا الذي سجله في عام 1970.