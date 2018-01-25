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الذهب في أعلى مستوياته منذ 2016

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:41 - 25 يناير 2018
الذهب يصل إلى أعلى مستوياته منذ العام 2016 الذهب يصل إلى أعلى مستوياته منذ العام 2016
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ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2016، مستفيدة من إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس كأداة تحوطية من تضخم محتمل، بعد ترحيب وزير الخزانة الأميركي بضعف الدولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووفقا لرويترز، فقد صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1360.23 دولار للأوقية (الأونصة)، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1356.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 3 بالمئة إلى17.57 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر.

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