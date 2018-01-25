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الرملاوي: لا وجود لداء الكلب في الأراضي الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:59 - 25 يناير 2018
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قال وكيل وزارة الصحة أسعد رملاوي صباح اليوم الخميس إن الوزارة لم تبلغ من أي من مديرياتها المنتشرة في المحافظات عن تسجيل حالات اصابة بداء الكلب.

وناشد رملاوي خلال تصريحات اذاعية  أي مواطن يتعرض للعض من كلاب أو ثعالب مراجعة مديريات وزارة الصحة لأخذ الطعم اللازم.

ودعا كذلك كل من شارك في قتل الحيوان الذي قام بعملية العقر إبلاغ الوزارة بذلك وأخذ الطعم اللازم أيضا.

وأضاف رملاوي أنه في حال كان العض من قبل حيوان أليف يتم مراقبة هذا الحيوان لعشرة أيام وفي حال نفق فإنه يكون مصابا بداء الكلب، وعلى المواطن الذي تعرض للعقر التوجه لأخذ الطعم اللازم.

ويشار الي داء الكلب ينتشر في "إسرائيل" خلال هذه الأيام .

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