أمريكا تعلن مقتل أربعة من موظفيها في هجوم كابل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل أربعة من مواطنيها وإصابة اثنين آخرين، في الهجوم الذي نفذته حركة "طالبان" على فندق "انتركونتيننتال" في العاصمة كابول، نهاية الأسبوع الماضي.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل عدد من الأشخاص واحتجاز بعضهم رهائن بعد اقتحام أربعة مهاجمين فندق "انتركونتيننتال"، حيث أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، فجر الخميس، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداء" الذي استهدف الفندق في الـ 20 من كانون ثاني/ يناير.

وأضافت: "نقدم تعازينا الحارة لعائلات الذي لقوا مصرعهم ولأصدقائهم ونتمنى شفاء عاجلًا للمصابين".

وقتل أكثر من 20 شخصًا بينهم 14 أجنبيًا في الهجوم الذي نفذه ستة عناصر من طالبان قتلوا في الهجوم، من بينهم سبعة أوكرانيين وفنزويليان وكازاخستاني وألماني في عداد القتلى الأجانب.

وكان الفندق نفسه قد تعرض لهجوم مماثل في عام 2011، مما أدى آنذاك إلى مقتل 21 شخصًا، بينهم أجانب.