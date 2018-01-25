مداهمات واعتقالات في الضفة تطال 14 مواطناً

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدن جنين ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وشنت عمليات دهم واعتقال.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الشاب نضال صبيح عقب مداهمة منزله بالبلدة القديمة في الخضر جنوب بيت لحم .

وداهمت منزل فايز موسى في قرية بيت لقيا قضاء رام الله، وعبثت بمحتوياته .

كما اقتحمت قوة كبيرة جيش الاحتلال مدينة جنين وانتشرت في عدة مناطق كما شرعت قوات كبيرة بعمليات تمشيط في قرى غرب جنين منها تعنك ومفترق عانين.

ونفذت دوريات الاحتلال نشاطا امنيا في مدينة قلقيلة.

وأصيب فتى، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على مدخل قرية برق شمال مدينة نابلس.

وأفاد شهود بأن الفتى محي الدين عبد الرحمن صلاح (15عامًا) أصيب برصاصة في عنقه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل برقة.

من جانب متصل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبدالله عوض عبيات من بيت لحم ، بعد مداهمة منزله و التنكيل به والاعتداء عليه بالضرب .

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد حسن سويطي ، وتركت فيه خرابا كبيرا.

ومن نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء الاغبر من المساكن الشعبية.