الطــقس: امطار اليوم وثلوج غداً

تتأثر البلاد اليوم الخميس، بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما وعاصفا وبارد الى شديد البرودة ، حيث تسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

وغدا الجمعة، يكون الجو غائما وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

اما يوم السبت، تبقى الاجواء شديدة البرودة، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والاحد، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام وبقاء الجو باردا، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من:

خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج، شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية