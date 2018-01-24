فالنسيا ينتزع بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا

انتزع فريق فالنسيا، اليوم الأربعاء، بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتغلب فالنسيا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس في إياب ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بفوز الأخير بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب لكن بفوز فالنسيا.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 73 بادر ألافيس صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف التقدم عن طريق الإسباني الجنسية ذو الأصول المغربية منير الحدادي.

ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بخمس دقائق أدرك فالنسيا التعادل عبر سانتياغو مينا.

وجاءت الدقيقة 86 لتشهد معها الهدف الثاني لألافيس عن طريق روبين سوبرينو.

ولعب الفريقان شوطين إضافيين دون أن تتغير النتيجة، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها فالنسيا لصالحه.