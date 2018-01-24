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كوتينيو في تشكيلة برشلونة لأول مرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:17 - 24 يناير 2018
كوتينيو كوتينيو
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قرر المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي استدعاء الوافدين الجديدين البرازيلي فيليب كوتينيو والكولومبي يري مينا إلى تشكيلة الفريق الكتالوني التي ستواجه إسبانيول في إياب ربع نهائي كأس الملك يوم الخميس.

وحضر أيضا في التشكيلة الكتالونية كل من أندريس إنييستا وباكو ألكاسير الذين عانيا من الإصابة وغابا عن مباراة الذهاب، ويغيب عن التشكيلة كل من عثمان ديمبيلي وتوماس فيرمايلين وخوسي أرنايز.

وخسر برشلونة مباراة الذهاب أمام مضيفه إسبانيول بهدف وحيد سجل في الدقيقة 87 من المباراة.

وكان فريق إشبيلية أول المتأهلين إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الملك بعد تفوقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 في مجمل مباراتي الذهاب والإياب.

والتحق فالنسيا بإشبيلية بفوزه على مضيفه ألافيس 3-2 بركلات الترجيح الأربعاء في إياب ربع النهائي.

 

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