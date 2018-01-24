أمريكا تخطط لمزيد من العقوبات والرئيس يشتري طائرة بـ50 مليون دولار

ذكرت القناة العبرية الثانية أن الإدارة الأمريكية تدرس خطوات عقابية جديدة ضد السلطة الفلسطينية، بعد تجميدها للأموال المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ونقلت القناة العبرية عن مندوبة الولايات المتحدة نيكي هيلي قولها: "الخارجية الأمريكية تدرس الآن أمر كل الأموال التي تقدم للسلطة الفلسطينية".

وفي سياق متصل كشفت القناة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قام بشراء طائرة خاصة بقيمة 50 مليون دولار، دفع 30 مليون دولار منها من أموال الصندوق القومي الفلسطيني، و20 مليون من ميزانية السلطة.