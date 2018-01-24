وفد من الجهاد الإسلامي يستقبل الأسير المحرر أمجد الديك في رام الله

استقبل وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأسير المحرر أمجد الديك، في بلدة كفر نعمة قضاء رام الله، إلى جانب جمع غفير من عائلته وأبناء بلدته.

وضم الوفد كلا من جعفر عز الدين، محمد شيباني، ماهر الأخرس، مصطفى شيباني، نظير نصار، ورياض الدعدس.

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء عن الأسير أمجد محمود يوسف الديك (38 عامًا) من بلدة كفر نعمة بعد قضائه فترة حكمه البالغة 16 عاما ونصف العام.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر الديك بتاريخ 12/11/ 2001، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عامًا ونصف، وأضيف له ثمانية أشهر وغرامة مالية قيمتها 50 ألف شيكل، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

والمحرر أمجد لا يزال أعزباً وحصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى بغزة داخل الأسر.

وهنأ الشيخ نظير نصار، في كلمة له نيابة عن وفد حركة الجهاد، المحرر الديك وذويه وأهل كفر نعمه بالإفراج عنه من السجون، مؤكدا أن السجن يخرّج الأبطال ويصقل الرجال.

وشدد نصار على ضرورة العمل الجاد وبكل الوسائل المتاحة لتحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال، مبينا أن الدور الكبير يقع على عاتق المقاومة.