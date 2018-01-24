ألمانيا تصطدم بفرنسا وهولندا بدوري أمم أوروبا

أسفرت قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي سحبت الأربعاء بمدينة لوزان السويسرية، عن مجموعات نارية.

وأوقعت القرعة ألمانيا في مجموعة ساخنة رفقة فرنسا، وهولندا، أما إسبانيا اصطدمت بإنجلترا، وكرواتيا.

وفي تفاصيل المجموعات، ضم دوري القسم الأول في المجموعة الأولى: ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، أما المجموعة الثانية فضمت بلجيكا، وسويسرا، وأيسلندا، وفي الثالثة تتواجد منتخبات البرتغال، وإيطاليا، وبولندا، أما في المجموعة الرابعة فتلعب منتخبات إسبانيا، وإنجلترا، وكرواتيا.

وبخصوص دوري القسم الثاني، تضم المجموعة الأولى سلوفاكيا، وأوكرانيا، وجمهورية التشيك، وفي الثانية تتواجد منتخبات روسيا، والسويد، وتركيا، وتلعب في الثالثة منتخبات النمسا، والبوسنة والهرسك، وإيرلندا الشمالية، أما المجموعة الرابعة فتتكون من منتخبات ويلز، وإيرلندا، والدنمارك.

وفي دوري القسم الثالث يتواجد في المجموعة الأولى منتخبات اسكتلندا، وألبانيا، وإسرائيل، والمجموعة الثانية المجر، والنرويج، وفنلندا، واستونيا، والثالثة سلوفينيا، واليونان، وبلغاريا، وقبرص، وبالرابعة رومانيا، وصربيا، والجبل الأسود، وليتوانيا.

وفي دوري القسم الرابع يلعب في المجموعة الأولى منتخبات جورجيا، ولاتفيا، وكازاخستان، وأندورا، وفي المجموعة الثانية روسيا البيضاء، ولوكسمبورج، ومولدوفا، وسان مارينو، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات أذربيجان، وجزر فارو، ومالطا، وكوسوفو، أما المجموعة الرابعة فتلعب فيها منتخبات مقدونيا، وأرمينيا، وليشتنشتاين، وجبل طارق.

وجنبت القرعة المنتخبين الروسي والأوكراني الوقوع سوياً في المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، حيث تم وضع المنتخب الروسي في المجموعة الثانية بنفس القسم.

وقسمت المنتخبات الـ 55 بالقارة على 4 مستويات طبقا لترتيب هذه الفرق في تصنيف المعامل الأوروبي، بعد نهاية التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم 2018، مع عدم وضع نتائج الملحق الأوروبي الفاصل في الاعتبار.

وضم المستوى الأول 12 منتخباً هي صاحبة المراكز الـ 12 الأولى في التصنيف، ووزعت على 4 مجموعات بكل منها 3 منتخبات، وينطبق هذا أيضاً على فرق المستوى الثاني، والذي يضم المنتخبات صاحبة المراكز الـ 12 التالية في التصنيف.

ويضم المستوى الثالث الـ 15 منتخباً التالية (من المركز 25 إلى 39)، بحيث تضم المجموعة الأولى في هذا القسم 3 منتخبات، فيما تضم المجموعات الثلاث الأخرى 4 منتخبات.

ويشهد دوري القسم الرابع أيضاً 4 مجموعات تضم المنتخبات الـ 16 التالية في التصنيف، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في أيام السادس، والسابع، والثامن من سبتمبر المقبل، فيما تقام الجولة الثانية من 9 وحتى 11 من نفس الشهر.

أما الجولة الثالثة ستقام من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل، فيما تجرى فعاليات الجولة الربعة من 14 إلى 16 من الشهر نفسه، ثم تقام الجولتان الخامسة والسادسة خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

وتقام مباريات المجموعات التي تضم 3 منتخبات فقط بـ 4 فقط من هذه الجولات الـ 6.

وقال ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي: "هناك مباريات ذات اعتبار وقوة في هذه البطولة، هناك فرصة أمام متصدري المجموعات للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية"، وأوضح: "أمر جيد للجميع سواء المنتخبات الكبيرة أو الصغيرة، هذه البطولة الجديدة مثيرة".

أما توماس مولر نجم هجوم منتخب ألمانيا "المانشافت" قال في تغريدة على موقع "تويتر": "إنها مجموعة ساحقة، بداية مثيرة لهذه البطولة الجديدة".

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بكل قسم في نهاية دور المجموعات إلى الأدوار النهائية (قبل النهائي والمركز الثالث والنهائي).

وتجرى قرعة الأدوار النهائية مطلع ديسمبر المقبل، على أن تقام فعاليات هذا الدور من الخامس إلى التاسع من يونيو 2019.

وتتأهل أفضل 4 منتخبات ترتيباً من كل قسم لم يحالفها التوفيق في تصفيات يورو 2020، لتشارك في دور فاصل على أحد مقاعد البطولة القارية، ليحدد هذا الدور الفاصل 4 مقاعد بالبطولة الأوروبية.

وتقام فعاليات الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في الفترة من 26 إلى 31 مارس 2020، فيما تجرى قرعة هذا الدور في 22 نوفمبر 2019.