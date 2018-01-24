بين الشاشة والشريحتين.. صور تكشف ملامح "آيفون XI"

كشف المصمم الشهير مارتن هاجيك، عن تصوره الخاص لشكل هواتف "أبل" المقبلة وأبرزها ما يتصور أن اسمه سيكون "آيفون XI" أو "آيفون 11"، الذي يعتقد أن الشركة الأميركية ستطرحه في سبتمبر من العام الجاري.

وحسب موقع "بزنس إنسايدر"، خرج هاجيك بتصوره عن مواصفات "آيفون XI" من مجموعة كبيرة من الأخبار التي نشرت عن الهاتف الجديد، الذي تسعى "أبل" من خلاله إلى تعويض تراجع مبيعات هواتفها التي صدرت عام 2017.

وأدخلت "أبل" بعض التغييرات الشكلية على أحدث هواتفها "آيفون X"، حيث أزالت الزر التقليدي الذي ميز منتجات الشركة على مدار سنوات، ومدت الشاشة إلى حواف الهاتف.

إلا أن مبيعات "آيفون X" لم تحقق الأرقام المتوقعة، وأرجع الخبراء ذلك إلى أن الهاتف لم يقدم جديدا يذكر على مستوى نظام التشغيل، فضلا عن ارتفاع سعره.

وحسب تصور هاجيك، فإن "آيفون XI" لن يختلف كثيرا في الشكل عن سلفه، باستثناء توسيع أكثر لمساحة الشاشة في جميع الاتجاهات، وتقليل حجم الشريط الأسود الصغير أعلى الشاشة، الذي أزعج المستخدمين كثيرا.

ويأتي "آيفون XI" في حجمين للشاشة هما 5.8 بوصة مثل "آيفون XI" الحالي، ومقاس أكبر هو 6.5 بوصة.

وفيما يتحدث البعض، ومنهم هاجيك، عن إنتاج "أبل" هاتفا يحمل شريحتين لأول مرة، فإن هذا الأمر يبدو مستبعدا بالنظر إلى تاريخ الشركة في السوق، وسياستها المحافظة بهذا الشأن"

ويعتقد هاجيك أن "أبل" سوف تزيل البروز الخاص بالكاميرا الخلفية في هاتفها الجديد "آيفون XI"، التي اضطرت لها منذ أنتجت أول هواتفها النحيفة "آيفون 6" عام 2014.

إلا أن هذا البروز لم يعجب بعض المستخدمين، الذين اشتكوا من إمكانية تعرضه للكسر أو الخدش بسهولة، عند وضع الهاتف، دون غطاء حماية، على سطح مستو مثل الطاولة، أو داخل حقيبة مزدحمة.

وتذهب بعض التخمينات إلى أن "أبل" سوف تطرح هاتفا آخر، بشاشة أقل كلفة وغطاء خلفي من الألومنيوم بدلا من الزجاج.