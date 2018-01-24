حماس: قانون تقييد تسليم جثامين الشهداء محاولة يائسة لوقف الانتفاضة

أكدت حركة "حماس" أن تمرير الكنيست بالقراءة الأولى قانون يقيِّد تسليم جثامين الشهداء هو محاولة يائسة لوقف "انتفاضة القدس".

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "يتوهم الاحتلال بأنه بمثل هذه الإجراءات يستطيع أن يكسر إرادة شعبنا أو إصراره على مواصلة ثورته حتى تحقيق أهداف بالحرية والعودة".

أوضح أن مثل هذه القوانين تؤكد الحقيقية العنصرية لسلوك الاحتلال، وضربه بعرض الحائط لكل القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف، "انتفاضة شعبنا مستمرة برغم جرائم الاحتلال فهي قرار الشعب بالنضال بكل الوسائل؛ حتى تحرير الإنسان والأرض والمقدسات".

وصادق الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة التمهيدية الأولى مساء اليوم، على قانون يمنع إعادة جثامين منفذي العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال.