ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

حماس: قانون تقييد تسليم جثامين الشهداء محاولة يائسة لوقف الانتفاضة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:26 - 24 يناير 2018
جثامين الشهداء - صورة أرشيفية جثامين الشهداء - صورة أرشيفية
مشاركة

أكدت حركة "حماس" أن تمرير الكنيست بالقراءة الأولى قانون يقيِّد تسليم جثامين الشهداء هو محاولة يائسة لوقف "انتفاضة القدس".

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "يتوهم الاحتلال بأنه بمثل هذه الإجراءات يستطيع أن يكسر إرادة شعبنا أو إصراره على مواصلة ثورته حتى تحقيق أهداف بالحرية والعودة".

أوضح أن مثل هذه القوانين تؤكد الحقيقية العنصرية لسلوك الاحتلال، وضربه بعرض الحائط لكل القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف، "انتفاضة شعبنا مستمرة برغم جرائم الاحتلال فهي قرار الشعب بالنضال بكل الوسائل؛ حتى تحرير الإنسان والأرض والمقدسات".

وصادق الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة التمهيدية الأولى مساء اليوم، على قانون يمنع إعادة جثامين منفذي العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال.

متعلقات