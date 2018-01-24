إيران تضبط شحنة متفجرات كبيرة وتتهم المخابرات السعودية

اتهمت وزارة الأمن الإيرانية، المخابرات السعودية، بالتخطيط لتفجيرات في المحافظات الشرقية الإيرانية، بعد أن ضبطت كمية كبيرة من المتفجرات والذخائر على الحدود الشرقية.

وبحسب ما نشرت وكالة تسنيم للأنباء، فقد ضبطت قوات الأمن في عملية أولى، 23 قنبلة جاهزة للتفجير، يتم التحكم بها عن بعد، بتخطيط من المخابرات السعودية.

وفي عملية ثانية أعلنت كشف وضبط معدات وآلات لصنع عدة قنابل تشمل المتفجرات "TNT" و"C4" و150 صاعقا كانت متوجهة إلى "مجموعات إرهابية" في مريوان.

قالت الوزارة إنها ضبطت 41 قنبلة، و31 مخزن سلاح، و4 قاذفات "آر بي جي" وعددا من الأسلحة، دخلت عبر كردستان العراق.