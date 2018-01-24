عمليتا سطو على بنكين بالأردن في أقل من 48 ساعة

أفادت وسائل إعلام أردنية، أن بنكية الناشطة بالأردن تعرض لسطو مسلح من طرف مسلحين مجهولين، في عمليتين منفصلتين، خلال 48 ساعة.

ونقل بيان صادر عن بنك "سوسيتيه جنرال - الأردن"، الأربعاء، عن مديره العام، نديم قبوات، قوله: إن فرع البنك في منطقة الوحدات بالعاصمة عمان تعرض لحادث سطو صباح اليوم".

وأضاف قبوات أن "شخصا مسلحا دخل إلى الفرع واستطاع سرقة مبلغ لا يتجاوز 76 ألف دينار (107.1 آلاف دولار)، دون تعرض أي موظف أو عميل داخل الفرع لأي أذى".

وما تزال الأجهزة الأمنية الأردنية تبحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار.

والإثنين، تعرض فرع لبنك "الاتحاد" بمنطقة عبدون في عمّان إلى عملية سطو وسرقة مبلغ 98 ألف دينار (138.1 ألف دولار).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الجاني، وإعادة المبلغ المسروق خلال ساعتين من السرقة، والإعلان عن صورته للإعلام المحلي.

وتتزامن عمليتا السطو مع إجراءات حكومية شملت زيادات في ضريبة البيع، ورفعا لأسعار الخبز والوقود المباع في السوق المحلية، في محاولة لخفض العجز في مالية المملكة.

ويعمل في القطاع المصرفي الأردني 25 بنكا محليا وأجنبيا، منها 4 بنوك إسلامية.