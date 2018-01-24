قريباً.. نساء غزّيات يتابعن كرة القدم من الملاعب!

قررت إدارة نادي خدمات النصيرات ومشجعي الرابطة، تخصيص المدرج الشرقي لملعب النصيرات للسيدات فقط خلال المباريات القادمة ليتسنى لهم متابعة مباريات كرة القدم لأول مرة في قطاع غزة.

وجاءت مبادرة إدارة نادي خدمات النصيرات بإعلان المدرجات الشرقية للسيدات المهتمات بهذه الرياضة، بعد اقتحام الفتاة الغزية لعالم الرياضة وحصولها على المراكز المتقدمة.

"أبو عامر أبو يوسف" رئيس نادي خدمات النصيرات قال: "إن الإدارة والرابطة اتجهتا لتخصيص المدرج الشرقي في إستاد النصيرات للسيدات دعما للفريق وتعزيزا لأدائه، وخصوصا أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو الهدف وهو الصعود للدرجة الممتازة، وكذلك تلبية لرغبة السيدات في ملعب النصيرات، مبينا أن وجود مدرجين للملعب ساعد في تنفيذ هذه الخطوة".

وأوضح أبو يوسف، أن هذه الخطوة ايجابية وتصب في مصلحة الفريق، مبينا أن الأجواء جاءت مهيأة لدعم الفريق وتعزيز أدائه وتشجيعه من قبل كل الأهالي، مؤكدا أنه في آخر مباريات كان هناك صحوة بين أهالي النصيرات لتشجيع الفريق ودعمه في كل القطاعات خاصة قطاع المرأة.

وأضاف: خدمات النصيرات كان السّباق في اتخاذ هذا القرار، وذلك لأن النادي يمتلك فريق كرة قدم للسيدات وكذلك فريق كرة يد، وأنهم في النادي هم الوحيدين في قطاع غزة يمتلك هذه الفرق فكان لابد أن يخطو خطوة أيضا بإشراك المرأة بالملاعب للتشجيع، إيمانا بحق المرأة بالمشاركة في كل أمور الحياة".

وتمنى أبو يوسف أن تتخذ باقي الملاعب في قطاع غزة هذا القرار أسوة في باقي دول العالم كالسعودية التي خصصت بالآونة الأخيرة مكان للسيدات وسمحت لهم بالحضور إلى المدرجات وتشجيع محبيهم وأبنائهم".