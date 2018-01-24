تكافل: تعلن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع الخريجين

أنهت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، المرحلتين الاولى والثانية "التسجيل والمقابلات" من مشروع تحرير الشهادات مقابل التطوع، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة التعليمية في تكافل المرحلة الثالثة من المشروع، وذلك بالتفاوض مع الجامعات الوطنية للاتفاق على نسبة الحسم، من الديون المستحقة على الخريجين.

وتنوه لجنة " التكافل" إلى أن اللجنة التعليمية بصدد نشر قائمة على موقعها الرسمي من المتقدمين للمشروع ممن لم تنطبق عليهم المعايير مع الاسباب ولم تصدر لهم استمارات للمقابلة وفق الشروط التي أعلنت عنها "تكافل" مع انطلاق المشروع.

وتسعى اللجنة من ذلك إتاحة الفرصة للمتظلمين تأكيد صحة بياناتهم وفق المعايير التي أعلنتها تكافل في وقت سابق، وأهمها، أن يكون المتقدم قد حصل على إفادة تخرجه من الجامعة.

وتؤكد "اللجنة" مساعيها لإعطاء فرصة كاملة للمتظلمين بتقديم إثبات التخرج في مدة أقصاها ثلاث أيام من تاريخ نشر قائمة الذين لم يتم استدعائهم للمقابلة وفق قاعدة بيانات المتقدمين لذلك نأمل من الاخوة الذين تقدموا خلال فترة التسجيل ولم يتم استدعائهم للمقابلة متابعة موقع التكافل خلال الأيام القادمة.

هذا وتؤكد "تكافل" أنها ستعمل على تغطية ما يتبقى على الخريج من رسوم غير مدفوعة أو مؤجلة، يستثنى من ذلك القروض.

وفي سياق متصل أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية و"التكافل " الاجتماعي أن اللجنة استقبلت جميع طلبات الخريجين المتقدمين من جامعات المحافظات الشمالية "الضفة الغربية"، وتعمل “تكافل" على معاينة طلباتهم من خلال اللجنة التعليمة وفق ذات الالية المتبعة مع المتقدمين من المحافظات الجنوبية.

هذا وقد بلغ عدد المتقدمين لمشروع تحرير الشهادات مقابل العمل ما يقارب 13096 مسجل، من الجامعات الوطنية كافة، على الدرجتين التعليميتين "البكالوريوس-الدبلوم المتوسط" ويستثنى منهم خريجي، الماجستير والتأهيل التربوي، والدبلوم المهني.

يذكر أن اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، هي لجنة فصائلية تشكلت عام 2011 من حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وتنفذ مشاريع إنسانية إغاثية تنموية في قطاع غزة، بتمويل من برنامج الإغاثة المصرية الإماراتية.