لجنة القدس بالتشريعي تحذر من تصاعد اقتحامات الاقصى

حذرت لجنة القدس في المجلس التشريعي بغزة من خطورة دعوات منظمات الهيكل الاسرائيلية للمستوطنين لاقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك يوم الخميس المقبل، مطالبة أهل القدس للاستمرار في صمودهم ومواجهاتهم البطولية وتصديهم لهذه الاقتحامات الاسرائيلية والعمل على إفشالها.

وأكد احمد ابو حلبية رئيس لجنة القدس في التشريعي على أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي "بينس" لاسرائيل ولبعض البلاد العربية غير مرحب بها لأنها جاءت تأكيدا على الدعم والانحياز الأمريكي الكامل لاسرائيل في اعتبار القدس عاصمة لها.

وأعرب ابو حلبية خلال مؤتمر صحفي بغزة عن استنكار لجنة القدس استقبال "بينس" في بعض الدول العربية، داعيا هذه الدول إلى التكفير عن هذا الجرم في هذا الاستقبال.

وحمل ابو حلبية الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عمّا يحدث في المسجد الأقصى المبارك من جرائم حرب وانتهاكات خطيرة، مطالبا المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وبرلماناً وحكومة وشعباً، باعتبار أنَّ لهم الوصاية الدينية والإدارية على المسجد الأقصى بالوقوف بقوة في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل بحقّ المسجد الأقصى المبارك أقدس مقدساتنا في فلسطين وبلاد الشام.

وطالب ابو حلبية السلطة الفلسطينية بإنهاء اتفاق أوسلو ووقف التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق يد المقاومة في الضفة لردع الاحتلال ومنعه من التمادي في انتهاكاته للمسجد الأقصى والقدس وأرضنا الفلسطينية.

ودعا الشعب الفلسطيني بالاستمرار في الانتفاضة ومقاومة الاحتلال للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

كما دعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المسجد الأقصى ومدينة القدس من التهويد المستمر، ودعم أهلها في صمودهم.