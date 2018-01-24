الشعبية تدعو الجماهير للمشاركة الفاعلة بفعالياتها ضد الانقسام

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كافة جماهير الشعب الفلسطيني ومؤسسات العمل الوطني والمجتمعي في كافة قطاعاتها للمشاركة الفاعلة والحاشدة في الفعاليات الوطنية التي ستنظمها في عموم قطاع غزة.

وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه اليوم الأربعاء: "إن هذه الفعاليات تأتي إصرارًا منها على إنجاز اتفاقات المصالحة مفتاح لحل المشكلات الوطنية والحياتية والمعيشية التي أثقلت كاهل المواطن، ورفضًا لإنهاك واستنزاف غزة وأهلها وشبابها ومؤسساتها بالجوع والفقر والحصار والفوضى والفئوية والحزبية".

وأضاف الجبهة في بيانها: "لن نُساوم على الحقوق المدنية والمعيشية لأهلنا في قطاع غزة، مؤكدة على حق الجماهير بالتعبير والدفاع عن حقوقها الوطنية والسياسية والحياتية، ورفضًا لكل التعديات التي تطال الحقوق المدنية والحياتية للمواطنين.

وأوضحت أن برنامج الفعاليات سيكون على النحو التالي:

محافظة الشمال بمخيم جباليا –مفترق الترانس يوم الخميس الموافق 1/2/2018

محافظة غزة -حي الشجاعية بتاريخ 1/2/2018

محافظة الوسطى يوم الخميس الموافق 8/2 سيحدد المكان لاحقًا

محافظة خان يونس بتاريخ 15/2، المكان القلعة-وسط البلد

ورفح 22/2 دوار العودة

وسيتم تنظيم جميع الفعاليات الساعة الرابعة عصرًا.

وأكدت الشعبية أن برنامجها سيتواصل مع الجماهير الشعبية، وصولًا لتحقيق مطالبها بإنجاز المصالحة والوحدة والعودة والحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية.

وتابعت "شاركونا صرختكم ضد كل أشكال الظلم والانقسام والحصار، ونأمل مشاركة الجميع تحت راية العلم الفلسطيني فقط، وذلك انتصارًا لفلسطين وأهلها".