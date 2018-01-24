كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم عن رسالة بعثها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري لرئيس السلطة محمود عباس، يطلب منه عدم الانصياع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي رسالة مطولة، نشرتها الصحيفة العبرية، قال كيري لعباس: "لا تستسلم لترامب، فإنه لن يبقى في منصبه لفترة طويلة".

ووفقا للتقرير، التقى كيرى فى لندن مع أحد المقربين من عباس، وهو أكاديمي لبناني واسمه حسين آغا، وخلال اجتماع بينهما، طلب وزير الخارجية السابق من آغا نقل رسالة لعباس مفادها "أن يظل قويا في روحه واللعب على عامل الوقت، حتى لا ينهار ولن يلتزم بمطالب الرئيس ترامب"، كما طلب منه "التحلي بالقوة".

وذكر التقرير أن تقديرات "كيري" بأن الرئيس ترامب لن يبقى في منصبه لفترة طويلة وأنه قد ينهى فترة ولايته في البيت الابيض خلال عام.

وأوصى "كيري" عباس بعدم قيام الفلسطينيين بمهاجمة الولايات المتحدة أو الادارة الأمريكية، وأن يركزوا على انتقاد الرئيس ترامب نفسه، كونه المسئول الحالي عن الوضع الراهن.