11 مليون يورو لدعم الأسر الفلسطينية المحتاجة في الضفة وغزة

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه قدم للسلطة الفلسطينية مبلغ 11.28 مليون يورو، وهي المساهمة رُبع السنوية للاتحاد في المخصصات الاجتماعية التي تدفع للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن هذه المساهمة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي قدم 10 ملايين يورو، والحكومة الإسبانية التي ساهمت بمليون يورو، وايرلندا التي ساهمت بمبلغ 0.28 مليون يورو، وسيساهم هذا المبلغ في الدفعات المقدمة إلى حوالي 67,500 عائلة، حوالي 80% منها في قطاع غزة.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، إلى أنه يعمل على دعم الأسر الفلسطينية الفقيرة من منطلق التزامه بنظام الرفاه الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعمل على دعم وزارة التنمية الاجتماعية في الخدمات التي تقدمها إلى 115 ألف أسرة فقيرة، من خلال نظام حماية اجتماعي شامل وعادل.

وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسن، في تعليق على هذه المساهمة: تبقى معدلات الفقر في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، مرتفعة جدا، ويبقى القضاء على الفقر تحديا كبيرا بالنسبة للسلطة الفلسطينية، ما يتطلب توفير نظم حماية اجتماعية قوية وفعالة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للعمل عن قرب مع وزارة التنمية الاجتماعية، لمواجهة هذا التحدي وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفئات الأكثر فقرا.

وأضاف: يتم ذلك من خلال توفير الدعم الفني لتحسين قدرات وزارة التنمية الاجتماعية، والمساهمة في دفع المخصصات الاجتماعية للمحتاجين، مشيرا إلى أن التحديات في هذا المجال كبيرة جدا، إلا أن التصميم على النجاح استثنائي.