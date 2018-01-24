مصرع فلسطيني وشقيقين إسرائيليين بحادث سير على طريق نابلس طولكرم

لقى شاب من طولكرم مصرعه، منتصف الليلة الماضية، فيما توفيت فتاة إسرائيلية، وشقيقها، وأصيب سبعة آخرون، من بينهم إصابات خطيرة، جراء حادث سير وقع على شارع دير شرف - طولكرم، الرابط بين محافظتي نابلس، وطولكرم.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات، بأن الشاب فتحي عبد الكريم أبو شنب (21 عاما) وهو طالب جامعي، وصل لمستشفى ثابت ثابت بطولكرم جثة هامدة جراء الحادث، فيما أصيب 3 آخرون بجروح، تم نقلهم لمستشفى النجاح، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن الحادث وقع على طريق نابلس طولكرم بين 3 مركبات، إحداها من الضفة الغربية، ومركبتين إسرائيليتين، حيث توفي جراء الحادث شاب فلسطيني، وأصيب 3 آخرون بجروح، فيما أصيب 7 إسرائيليين وصفت إصابة عدد منهم بالخطيرة، وتم الإعلان لاحقا عن وفاة فتاة إسرائيلية (13 عاما)، وشقيقها ( 8 سنوات).