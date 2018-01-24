3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الاسرى، أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة الخليل/ الأسير حازم صادق مصطفى القواسمة (39 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.

والأسير فادي محمد موسى أبو عجمية (38 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير علاء إبراهيم علي الهمص من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 29 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى تسعة أعوام في السجون.