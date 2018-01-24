الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياُ ويقتحم جنين بحثاً عن جرار

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 18 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما واصل جنود الاحتلال ولليوم الثاني على التوالي التنكيل بعائلة جرار في مخيم جنين بحثا عن نجلها أحمد المطارد من قبل الاحتلال لضلوعه في الخلية التي نفذت عملية نابلس.

وزعم الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وفي إطار عمليات البحث التي يجري جيش الاحتلال عن الخلية التي نفذت عملية نابلس وأسفرت عن مقتل مستوطن، شهد واد برقين ومخيم جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء، مداهمات واسعة لعدد كبير من المنازل غالبيتها لمواطنين من عائلة جرار، في إطار بحث مشدد ومركز عن المطارد أحمد نصر جرار.

وقال مواطنون إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا منطقة واد برقين والهدف بمخيم جنين وقطعوا الطريق وعزلوا المنطقة لساعات ثم شرعوا بمداهمات طالت أكثر من عشرة منازل.

واندلعت مواجهات في المنطقة سمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات سيما في واد برقين، إذ داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن خالد جرار، فيما اعتقلت المواطن عدي جابر جرار.

واعتقل الجيش عدد من الشبان في المنطقة بعد في الوقت الذي تشهد فيه جنين مداهمات ليلية واعتقالات شديدة بحثًا عن المطارد جرار.