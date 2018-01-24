منخفض جوي بارد وثلوج قادمة الجمعة

يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا الى غائم وباراً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون فرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن تتأثر فلسطين اعتبارا من يوم غد الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ويكون مصحوبا بجبهتين هوائيتين الأولى ستبدأ فجر الخميس، وهي ماطرة فيما ستبدأ الثانية الجمعة وهي أكثر برودة.

كما تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتهب رياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً. كما تتساقط الأمطار وتكون غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية أحيانا فوق معظم المناطق.

وفي يوم الجمعة تعبر البلاد الجبهة الهوائية الثانية، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويتحول الطقس ليصبح شديد البرودة، وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية من البلاد، لتمتد تدريجياً وتشمل كافة المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوب بزخات كثيفة من البرد والعواصف الرعدية.

كما تتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات من الثلج والبرد الكثيف فوق المناطق الجبلية ا التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، وربما تمتد أحيانا زخات من الثلج لقمم الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح.

وفي يوم السبت من المتوقع أن يستمر الطقس باردا إلى شديد البرودة مع استمرار الفرصة قائمة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار حتى ساعات المساء لينتهي المنخفض الجوي بعد ذلك، مع التحذير من خطر حدوث الانجماد.

كما يرجى الانتباه خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من

1 – خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة

2 – خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض

3 – خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط زخات البرد والثلج

4 – خطر شدة سرعة الرياح