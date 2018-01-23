برشلونة يودع صاحب الهدف الوحيد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، رحيل المدافع الأرجنتيني خافير ماسكيرانو عن "كامب نو" بعد 7 أعوام قضاها مع النادي الكتالوني.

ويعتزم النادي الكتالوني إقامة حفل وداع خاص للدولي لأرجنتيني، الأربعاء، سيحضره رئيس النادي بارتومويو ونجوم الفريق.

وانضم ماسكيرانو إلى برشلونة في أغسطس 2010 قادما من ليفربول الإنجليزي.

وخلال 334 مباراة خاضها مع برشلونة تمكن ماسكيرانو من تسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء في مواجهة أوساسونا التي فاز بها برشلونة 7-1 في أبريل الماضي.

وتوج الأرجنتيني بـ18 لقبا، من بينها أربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري أبطال أوروبا.

وسبق لماسكيرانو أن أعلن أنه سيعتزل اللعب على الصعيد الدولي بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويتوقع أن ينضم ماسكيرانو إلى فريق "هيبي تشاينا فورتشن" الصيني الذي يدربه المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر سيتي مانويل بيليغريني.