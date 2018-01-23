البيت الأبيض يعلن عن لقاء قريب بين نتنياهو وترامب

أعلن البيت الأبيض الأمريكي مساء الثلاثاء، بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيلتقي برئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس.

وذكرت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية"، أن نتنياهو قال قبيل توجهه إلى دافوس في سويسرا: "الاسابيع المقبلة ستكون بمثابة فرصة أخيرة لإدخال تعديلات على الاتفاق النووي الإيراني، فالاتفاق الموقع مع إيران خطير ويجب تعديله".

وأضاف: "باتفاق أو بدون اتفاق مع إيران فسياستنا هي منع تسلح إيران بأسلحة نووية فهذا الأمر يشكل خطراً على الشرق الاوسط والعالم كله" وفقاً لمزاعمه.

وسيلتقي نتنياهو في دافوس مع نحو 20 رئيس دولة من بينهم المستشارة الالمانية ميركل إيمانويل ماكرون ورئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، ورئيس الاذربيجان إلهام علييف ورؤساء آخرين.