القناة الـ10: مدير مكتب نتنياهو السابق يشهد ضده بملف الفساد

شهد مدير مكتب نتنياهو السابق ان آري هارو، ضد نتنياهو في ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها مع رئيس الحكومة في الملف 1000، وفقاً للقناة العاشرة "الإسرائيلية".

ووفقاً لما نشرته القناة الـ10" على لسان مصادر "إسرائيلي"، بان هارو قال": إنه تلقى هدايا مقابل استغلال علاقاته لمصلحة مقربيه وإنه في إحدى المحادثات بين نتنياهو ورجل الأعمال أرنون ميلتشين، الذي تشتبه الشرطة بأنه قدم هدايا ورشاوى لنتنياهو بانتظام، طلب الأخير من نتنياهو مساعدة في تجديد تأشيرة العمل في الولايات المتحدة الخاصة به، فسأله نتنياهو "هل أحضرت السيجار؟".

وأضافت: "إن الشرطة تقدر قيمة السيجار الفاخر الذي تلقاه نتنياهو بنحو 200-300 ألف شيكل وقيمة الشمبانيا التي حصلت عليها زوجته بنحو 600-700 ألف شيكل.

ويعتبر تلقي هذه الهدايا على عدة سنوات إشكالية قضائية يضاف إليها ادعاء نتنياهو أنه لا يعلم بأن زوجته سارة حصلت على كل هذه الكمية من زجاجات الشامبانيا الوردية من ميلتشين.