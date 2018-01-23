الأرصاد: فلسطين ستتأثر بمنخفض تركي غداً والقدس تكتسي بالأبيض الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية للاحتلال "الإسرائيلي" مساء الثلاثاء، أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق قادم من غرب الأرضي التركية مساء الأربعاء ويستمر عدة أيام، في حين تكتسي مدينة القدس المحتلة "عاصمة فلسطين الأبدية" باللون الأبيض –الثلج- يوم الجمعة القادم.

ووفقاً للأرصاد "هناك خشية كبيرة من وقوع السيول في المدن الساحلية لفلسطين المحتلة خلال المنخفض الجوي".

فيما توقعت الأرصاد، أن يكون الجو مساء اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً والفرصة تكون مهيأة لسقوط أمطار خفيفة.

أمام غداً الأربعاء سيكون الجو في ساعات الصباح غائماً جزئيا وفي ساعات المساء ستتأثر فلسطين بمنخفض جوي قادم من غرب تركيا وتسقط الأمطار بغزارة شمال ووسط الأراضي الفلسطينية.

ويوم الخميس وفقاً للأرصاد يتعمق تأثير المنخفض لتعم الأمطار جميع الأراضي الفلسطينية، وسط خشية من وقوع سيول في مدن الساحل، خاصة وأن حدة الامطار تشتد مساء الخميس.

وأشارت الأرصاد وفقاً لتوقعاتها إلى أن الجمعة القادمة سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة وتتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية مع رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلو في حين تتساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ وجبال الجليل والفرصة ستكون مهيأة لأول مرة في فصل الشتاء الحالي (2017/2018) لسقوط ثلوج على مدينة القدس ومدن الضفة الغربية.

وأوضحت أن قوة الأمطار ستتلاشى صباح يوم السبت القادم.