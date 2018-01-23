إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات بالبيرة

أصيب 4 شبان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، اليوم الثلاثاء.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة، كما أطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام تجاه مجموعة من الشبان تظاهروا احتجاجا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "القدس عاصمة لإسرائيل"، واحتجاجا على زيارة نائبه مايك بنس، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وكانت مسيرة انطلقت اليوم من وسط مدينة رام الله، دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية، أعقبت اعتصاما مركزيا بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة، حمل خلالها المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالقرار.