جمعية نور المعرفة تطلق حملة "إحنا معكم"

تم اليوم توزيع كشافات كهربائية على طلبة الثانوية العامة في مدارس النصيرات من خلال حملة "إحنا معكم"، والتي أطلقتها جمعية نور المعرفة، وتستهدف فيها الطلبة المحتاجين في مختلف المراحل الدراسية، وتقدم لهم يد العون والمساعدة من حقيبة مدرسية وقرطاسية وكسوة شتوية، ومن ضمنها الكشافات الكهربائية التي تم توزيعها على طلبة الثانوية العامة احساساً منها بالمسئولية تجاه هؤلاء الطلبة لما لهذه المرحلة الدراسية من أهمية بالغة في تحديد مستقبل هؤلاء الطلبة في تلك الفترة الصعبة التي يواجهونها من انقطاع التيار الكهربائي.

وفي كلمة لرئيس الهيئة الإدارية لنور المعرفة أ. عبد الجليل عبد الحميد غراب أوضح بأن توزيع الكشاف الكهربائي يأتي لتوفير فرصة للطلبة لتمكينهم من المذاكرة في ساعات انقطاع التيار الكهربائي، وصرح بأن الجمعية ماضية قدماً في تنفيذ المبادرة، وبأنها سوف تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تخدمهم.

وفي ختام كلمته وجه دعوته إلى جميع الجهات المختصة أن تدعم مثل هذه المشاريع والمبادرات التي تخفف عن كاهل الطلبة وأسرهم، وأن يقدموا كل ما يستطيعوا للارتقاء بالمسيرة التعليمية.