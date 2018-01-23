أزمة القمامة في لبنان تتفاقم بشكل خطير

تفاقم ملف القمامة في لبنان بشكل كبير بعد التطورات الكبيرة التي شهدها خلال الأيام الماضية، فلم تعد القمامة تقتصر على وجودها في الشوارع، أو تُعدم بطريقة غير مناسبة، بل وصل الأمر لتغطية القمامة للشواطئ اللبنانية.

سبب تجمع القمامة على الشاطئ أزمة بحرية وبيئية كبيرة، بعد أن قامت العاصفة الأخيرة بنقلها من جبال القمامة في كوستا برافا وبرج حمود إلى الشواطئ، حيث تتواجد في لبنان العديد من مكبات النفايات المكشوفة.

ويشتكي اللبنانيون من تجمع النفايات إضافة إلى عمليات حرقها التي تسببت في أزمة بيئية كبيرة، وبحسب وزارة البيئة اللبنانية فهناك 941 مكباً مكشوفاً منها 617 للنفايات المنزلية الصلبة.

أما على مواقع التواصل الاجتماعي فشهدت الصفحات اللبنانية حالة غضبٍ كبيرة على الحكومة والسياسيين، وتناقل النشطاء صوراً للقمامة وهي تغطي الشواطئ، مستذكرين صورها في الشوارع، ووعود الحكومة بالتخلص منها.

ودشن النشطاء وسم #زبالة_لكل_لبنان للتعبير عن غضبهم ولومهم لما جرى، مؤكدين أن النفايات وطريقة التخلص منها قد تتسبب بأزمة صحية كارثية في لبنان، في ظل صمت وتسويف رسمي.

بعض التغريدات على هاشتاق: #زبالة_لكل_لبنان