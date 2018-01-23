إصابات بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وسعير

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت اليوم الثلاثاء، بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل، وفي بلدة سعير شمال المحافظة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل وانتشرت في أسواق المدينة وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، بينما اندلعت مواجهات مماثلة في منطقة "الدوارة" ببلدة سعير.

وأضافت أن الإضراب الشامل عم محافظة الخليل احتجاجا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واحتجاجا على زيارة نائبه مايك بنس للمنطقة.