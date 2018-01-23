ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

تكفي لـ10 أيام

وزير الصحة يخصص مليون شيكل لتزويد المرافق الصحية في غزة بالوقود

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:09 - 23 يناير 2018
صورة لقسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء صورة لقسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء
مشاركة

أكد وزير الصحة د.جواد عواد تخصيص حكومة الوفاق "مليون شيكل" لتزويد المرافق الصحية في قطاع غزة بالوقود.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، حذر أمس الاثنين أن الخدمات الصحية في قطاع غزة دخلت مرحلة الخطر.

وقال القدرة في تصريح صحفي، إن الخدمات الصحية في قطاع غزة دخلت مرحلة الخطر بسبب أزمة الوقود، معبراً عن خشية توقف عدد من الخدمات الصحية خلال الأيام القادمة ولا يوجد حلول لتطويق الأزمة حتى اللحظة.

وتواجه وزارة الصحة في قطاع غزة منعطفاً خطيراً بسبب تناقص كميات الوقود لديها، حيث شكلت لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة في حال انعقاد مستمر لبحث تداعيات أزمة الوقود الخانقة التي تمر بها.

متعلقات