وزير الصحة يخصص مليون شيكل لتزويد المرافق الصحية في غزة بالوقود

أكد وزير الصحة د.جواد عواد تخصيص حكومة الوفاق "مليون شيكل" لتزويد المرافق الصحية في قطاع غزة بالوقود.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، حذر أمس الاثنين أن الخدمات الصحية في قطاع غزة دخلت مرحلة الخطر.

وقال القدرة في تصريح صحفي، إن الخدمات الصحية في قطاع غزة دخلت مرحلة الخطر بسبب أزمة الوقود، معبراً عن خشية توقف عدد من الخدمات الصحية خلال الأيام القادمة ولا يوجد حلول لتطويق الأزمة حتى اللحظة.

وتواجه وزارة الصحة في قطاع غزة منعطفاً خطيراً بسبب تناقص كميات الوقود لديها، حيث شكلت لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة في حال انعقاد مستمر لبحث تداعيات أزمة الوقود الخانقة التي تمر بها.