بنس يزور حائط البراق تحت حراسة مشددة من جنود الاحتلال

زار نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء، حائط البراق في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من جنود الاحتلال.

وتزامنا مع جولة نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس بالقدس المحتلة وزيارته لساحة البراق حولت سلطات الاحتلال المدينة المحتلة لثكنة عسكرية وشددت من الإجراءات الأمنية بالقدس القديمة، فيما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بالمدينة المحتلة عن إضراب شامل رفضا للقرار الأميركي بشأن القدس واحتجاجا على زيارة بنس.

وتشمل إجراءات الاحتلال نشر الآلاف من عناصر الشرطة وقوات ما يسمى بـ"حرس الحدود"، في أنحاء المدينة لتأمين الزيارة.

ويقوم مئات من رجال الشرطة بحراسة المواقع التي سيزورها نائب الرئيس الأميركي، حيث سيتم إغلاق العديد من الشوارع في وسط المدينة، وكذلك في منطقة "جادة هرتسل" و"ياد فاشيم"، أمام حركة المرور.





