قوات الاحتلال تواصل عزل الأسير نبيل مغير في زنازين الجلمة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن سلطات الاحتلال الصهيوني ما زالت تواصل عزل الأسير المجاهد نبيل جمعة طاهر مغير (36 عاماً)؛ من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، منذ عشرين يوماً في زنازين مركز تحقيق الجلمة في ظروف عزل قاسية وصعبة.

وأوضحت مهجة القدس، أن الأسير نبيل مغير يقضي حكماً بالسجن (24) عاماً بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال. وكان يقبع في سجن النقب الصحراوي قبل أن تنقله ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني يوم الخميس الرابع من يناير من العام الجاري بشكل مفاجئ إلى مركز تحقيق الجلمة.

وأفاد الأسير نبيل مغير في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن ظروف اعتقاله في زنازين الجلمة صعبة وليست عادية، حيث إنه لا يوجد شبابيك ولا شمس ولا شيء يذكر، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، وأن ظروف التحقيق معه صعبة وتستمر لساعات طويلة، موضحاً أنه نفى التهم الموجهة له.