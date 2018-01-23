مهجة القدس:الأسير أيوب العصا مضرب عن الطعام لليوم (14)

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن الأسير أيوب يعقوب محمود العصا (33 عاماً) من بلدة العبيدية قضاء مدينة بيت لحم مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وأفاد الأسير أيوب العصا في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه مستمر في خوض إضرابه المفتوح حتى الاستجابة لمطلبه العادل بإنهاء اعتقاله الإداري، معتبراً أن الاعتقال الإداري يسلب حريته وحرية الأسرى الإداريين بدون مبرر قانوني.

وأوضح الأسير العصا في رسالته، أنه وفور شروعه في الإضراب بتاريخ 10/01/2018 تم فوراً معاقبته بإدخاله لقسم العزل، ولم يسمحوا له بإدخال ملابسه الشخصية والحرامات، وسمحوا له بحرامين خفيفات لا تقيه من البرد الشديد، ولا يوجد عنده أي وسيلة تدفئة، وهو مقطوع عن العالم، ولا يتحدث مع أحد ولا يسمح له بالحديث مع أحد، ولا يوجد عنده تلفزيون أو راديو أو حتى كتاب.

وأشار الأسير العصا في رسالته التي وصلت مهجة القدس، إلى أن وزنه نزل خمسة كيلو، وأنه فقط يشرب الماء، ويرفض القيام بأي فحوصات طبية أو تناول أي مدعمات.

جدير بالذكر أن الأسير أيوب العصا من مواليد 23/08/1984م، وهو متزوج وله من الأبناء ثلاثة، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 21/06/2017م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون أن توجه له أي تهمة. واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال الصهيوني.