ايران تطلق صاروخ كروز وتُحذر سفينتين للتحالف الدولي خلال مناورات

أعلن المتحدث باسم مناورات الجيش الإيراني،" محمد رسول الله 5 " اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صاروخ كروز "نصر" على هدف بحري.

وأفادت وسائل إعلام محلية انه خلال المناورات المشتركة للجيش الايراني والتي تحمل اسم "محمد رسول الله 5" وتجري في السواحل الجنوبية لإيران، المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان، تم إطلاق صاروخ كروز "نصر" قصير المدى.

ووفق إعلان المتحدث باسم المناورات، أنه تم إطلاق هذا الصاروخ صباح اليوم على هدف بحري عائم.

الجدير بالذكر ان صاروخ "نصر" قادر على تدمير الوحدات العائمة بوزن 3 آلاف طن، ويعد من ضمن الصواريخ قصيرة المدى التي تطلق من السواحل والزوارق والمروحيات.

وقد أعلن المتحدث باسم المناورات الادميرال محمود موسوي أمس الاثنين ان سفينتين حربيتين تابعتين لقوات التحالف الدولي قد غادرتا منطقة المناورات بعد تلقيهما تحذيرا بالابتعاد.

وقال الادميرال موسوي مساعد شؤون العمليات، انه فجر اليوم وفي الساعات الاولى لمرحلة استعراض القوة في المناورات، اقتربت سفينتان حربيتان تابعتان لقوات التحالف من منطقة المناورات لمراقبة وحدات القوة البحرية للجيش الايراني حيث تم رصدهما من قبل الطائرات المسيرة التابعة لهذه القوة.

واضاف، انه وبعد اطلاع المقر التكتيكي للمناورات على هذا الموضوع، قامت طائرات الدورية والاستطلاع بالتحليق فوق السفينتين الحربيتين التابعتين لقوات التحالف ووجهت لهما التحذير ومن ثم غادرتا منطقة المناورات.