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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الخزندار:الدفعة الأخيرة لـ2017 بزيادة 4805 والدفعة القادمة نهاية مارس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:14 - 23 يناير 2018
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اكدت ثناء الخزندار مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة الشئون الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء , ان المواطنين تلقوا صباح اليوم مستحقاتهم المالية عبر البنوك , وهي الدفعة الرابعة والأخيرة خلال عام 2017.

وقالت الخزندار لمراسلنا , ان الدفعة المالية لمخصصات الشؤون الاجتماعية التي صرفت للمواطنين شملت إضافة 4805 اسرة جديدة بواقع  1000 شيقل.

وبينت ان صرف المستحقات الاجتماعية خلال هذه المرة شهدت إضافة عائلات جديدة وتعديل في اخرى وحجب عائلات أخرى ، موضحاً ان عدد الاسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية تبلغ 77 الف اسرة في قطاع غزة بواقع 100 مليون شيقل .

وأضحت الخزندار ان الدفعة التي تم صرفها اليوم كانت الرابعة والأخيرة خلال عام 2017 , مشيراً الى ان الدفعة الأولى من سنة 2018 ستكون خلال شهر مارس او ابريل القادم بموازنة جديدة .

 

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