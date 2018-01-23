 الاحتلال يحول القدس لمدينة "أشباح" استعداداً لزيارة بنس

يسود مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، إضراب شامل وعام شمل كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية والنقل العام، استجابة لدعوة القوى الوطنية والاسلامية، وذلك ضد سياسات الاحتلال، ومواقف الولايات المتحدة العدائية تجاه شعبنا، والتي ترجمها قرار الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبتصريحات نائبه العنصرية في برلمان الاحتلال وتأكيده بنقل سفارة بلاده الى المدينة.

ويأتي الاضراب تزامنا مع اجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة، بسبب زيارة بنس الى القدس، وشملت اجراءات الاحتلال نشر الآلاف من عناصر وحداتها الخاصة، وما يسمى بقوات حرس الحدود، واغلاق العديد من شوارع وطرقات المدينة، وتسيير دوريات راجلة ومحمولة، ونصب المتاريس والحواجز العسكرية وغيرها من اجراءات حوّلت القدس الى مدينة أشباح.

وجاء في بيان القوى المقدسية: "يأتي الاضراب في ظل مسلسل محاولات النيل من مشروعنا وقضيتنا السامية بفرض وقائع جديدة تهدف الى نسف المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالثوابت في القدس عاصمة وحق العودة وإقامة الدولة...عبر الدعم والغطاء الكامل من قبل أمريكا لهذا الاحتلال البغيض واعترافها عبر إعلان ترمب بالقدس عاصمة لدولة الإرهاب، وما شاهدناه وسمعناه في الزيارة الخبيثة ل "مايك بنس" وهي تدنيس للقدس ولحائط البراق المقدس الجزء الأصيل من المسجد الأقصى المبارك... وإسقاط ورقة التوت عن الأنظمة والجهات المتساوقة مع هذا الإعلان ومع هذه الصفقة التي ستكون لعنة على كل المتآمرين على قضية شعبنا وقضايا امتنا العربية والاسلامية، وما تحمل هذه الزيارة من صفعة قوية في وجه القانون الدولي والقرارات والالتزامات والتوصيات والمواثيق الصادرة تجاه عدالة قضيتنا وحقوقنا".

وأضاف البيان: "إن نداء واستغاثة القدس وأهلها لن تكون الا لله تعالى...برباطة الجأش والصمود وتماسك وتمسك شعبنا بالوحدة الوطنية...وبإيماننا المطلق بان النصر صبر ساعة".

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس أن اليوم الثلاثاء الموافق 23/1/2018 اضراب شامل للحياة العامة، تعبيرا عن غضب الشعب الفلسطيني ورفضة الكامل لما تتعرض له مدينتنا الباسلة ومشروعنا الوطني من قبل عصابات الاحتلال ومستوطنيه وبغطاء اميركي يستهدف سلب تاريخ ومستقبل فلسطين وقضيتنا الأصيلة دون اعتبار للقرارات الدولية الصادرة بحق شعبنا وترابه وأرضه وبالقدس عاصمة."

ودعا البيان "أبناء شعبنا للتصدي ومواجهة سياسات القمع والإرهاب والقتل "الاسرائيلي" وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة، واعلاء الأصوات والاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية، وإغلاق الشوارع في وجه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في القدس وقراها بأزقتها وشوارعها وحواريها...لإعلاء كلمة الحق والفداء".

كما دعت القوى المقدسية الى مسيرات حاشدة يوم الجمعة الموافق 26/1/2018 في الميادين العامة بالقدس بعد أداء صلاة الجمعة، للتعبير عن غضبنا لكل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا ومشروعنا الوطني".