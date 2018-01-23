ارتفاع عدد "ولايات الماريغوانا" الأميركية

أصبحت فيرمونت تاسع ولاية أميركية تجيز تعاطي الماريغوانا الترفيهي، بعدما وقع حاكم الولاية فيل سكوت، الاثنين، قانونا أقره برلمان الولاية في وقت سابق هذا الشهر.

وطبقا للقانون الجديد، فإنه بوسع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما حيازة نحو أوقية من النبات المخدر ونبتتين ناضجتين ونحو 4 نبتات غير ناضجة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، حسب "رويترز".

لكن القانون الجديد لا يجيز الإتجار في النبات المخدر.

وقال سكوت في بيان إنه اعترض على صيغة سابقة للقانون أجازت بيع المخدر، مشددا على أهمية منح لجنة من الولاية مزيدا من الوقت لإجراء دراسات قبل السماح ببيع المخدر للمستهلكين في أكشاك.

وأجازت ولاية ماساتشوستس المجاورة وولاية مين القريبة و6 ولايات أخرى، تعاطي الماريغوانا، نتيجة لمبادرات من الناخبين.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، أقر مجلس النواب في ولاية نيوهامبشير مشروع قانون مماثلا يجيز التعاطي الترفيهي للماريغوانا، لكن حاكم الولاية أبدى معارضته للقانون.

وفيرمونت هي أول ولاية تتخذ هذه الخطوة بموجب قانون صادر عن المجلس التشريعي وليس من خلال مبادرة الناخبين.

ورغم أنها تعد واحدة من أكثر الولايات الأميركية تحررا، فإن فيرمونت واحدة من 23 ولاية لا تسمح بمبادرات للناخبين.

وكانت الولايات في السابق تعتبر حيازة كميات صغيرة من الماريغوانا "انتهاكا مدنيا" وليست جريمة.