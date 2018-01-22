دحلان: الإدارة الأمريكية ستجر المنطقة إلى عنف سيدفع ثمنه الجميع

أكد محمد دحلان، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة إدارة الظهر لجميع حقوق شعبنا العادلة في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

وقال النائب دحلان في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" مساء اليوم الاثنين ، " إن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي وقف في الكنيست الإسرائيلي اليوم ليتحدث بكل غطرسة وعنصرية عن السلام، والمفاوضات متناسيا أن الإجراءات المجنونة التي قامت بها إدارته الحالية لن تحقق السلام بل ستجر المنطقة كلها إلى العنف، عنف سيدفع ثمنه الجميع.

وأضاف دحلان، " ان الفلسطيني الكنعاني باني أقدم مدن في العالم فوق أرض كنعان ومؤسس أقدم الحضارات فوق أرض فلسطين لن يقبل أن تسلب منه مدينته المقدسة فهي إرث الأجداد وحكاية الآباء و وصية الشهداء والمسلمين والمسيحيين، لن نسمح بأن يقرر مصير مدينتنا المقدسة إدارة تحول الصراع من صراع قومي ووطني إلى صراع ديني مع حكومة فاشية عنصرية قاتلة للأطفال والشيوخ.

وتابع، " ان شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه هو صاحب السيادة الحقيقية وإن القدس هي الخط الأحمر الذي لن نسمح لأحد أن يتجاوزه و ما زالت أنفاسنا في صدورنا.

وأردف قائلا، " نحن نعلم أن الطريق أصبح شاقا وطويلا ولكننا كفلسطينيين نعلم جيداً كيف نمضي نحو الحرية والإستقلال، وعلى القيادة الفلسطينية الآن أن تعي جيداً أن المعركة الحقيقية قد بدأت وأن أقوى اسلحتنا لمواجهة الغطرسة الأمريكية هو الوحدة الوطنية التي لا غنى عنها للعودة من جديد.