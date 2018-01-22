نتنياهو يطلب مساعدة مارك بينس لاستعادة الجنود الأسرى بغزة

نقل مصدر "اسرائيلي" مطلع على اللقاء الذي جمع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الامريكي مارك بينس أن نتنياهو طالب الأخير بالمساعدة في استعادة الجنود الأسرى في قطاع غزة.

و قال نتنياهو:" من واجب الولايات المتحدة للمساعدة في استرجاع الجنديين هدار غولدن وارون شاؤول من يد حماس في غزة لــ "إسرائيل",

كما يحث الاثنان في استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية رغم مقاطعة الفلسطينيين لبينس، بالإضافة الى الملف الايراني في سوريا ومحاولة ايران التسلح بأسلحة ذرية.

وقال نتنياهو: "على امريكا ان توضع جديتها لإلغاء الاتفاق مع ايران، و على الدول الاوروبية ان تأخذ على محمل الجد تصريحات الرئيس ترامب حول الاتفاق مع ايران".