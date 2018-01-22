ريفلن: الوضع في الضفة و قطاع غزة قابل للاشتعال

قال رئيس كيان الاحتلال، رؤوف رفلن مساء اليوم الاثنين خلال مؤتمر الممثليات الاسرائيلية في "اسرائيل" بحضور سفراء و قناصلة في "اسرائيل": " إن الشرق الاوسط والعالم كله يمر بتغيرات دراماتيكية، و أن هناك أربع محطات اثرت على اسرائيل، اولها انتخاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب".

و نقل موقع "مفزاك" العبري عن ريفلن قوله: "إن ترامب صديق لإسرائيل، و أن انتخابه أثر وبشكل فوري على دول المنطقة".

و تابع يقول: " لدي انطباع بأن ترامب سيأتي بانطلاقة في حل الصراع الاسرائيلي العربي، والامر أثر أكثر على اسرائيل بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل رغم المواقف الدولية المنافقة نحو اسرائيل، ان كانت في منظمة اليونسكو والمنظمات الاخرى"، بحسب تعبيره.

و قال: "الآن علينا ان ننطلق من حالة الدفاع لحالة المبادرة لوقف مقاطعة اسرائيل".

واضاف رفلن قائلا: "ان جميع المنظمات الفلسطينية المسلحة اصبح لديها دوافع لتنفيذ عمليات، وتلك الدوافع اشتدت والان ازداد خطر اشتعال المواجهة في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يتواجد علي عتبة الانهيار الاقتصادي".

و أكد ريفلين أن قطاع غزة على عتبة كارثة.