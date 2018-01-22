عريقات: خطاب بنس في الكنيست هدية للمتطرفين

انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أمام "الكنيست" الإسرائيلية، واصفا إياه بـ "الحملة الصليبية" التي تشكل "هدية للمتطرفين".

وقال عريقات "إن الحملة الصليبية التي قادها بنس في "الكنيست"، جاءت هدية للمتطرفين أينما وجدوا، وأثبت أن الإدارة الأميركية جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل".

وأضاف عريقات أن رسالة بنس واضحة: "قوموا بخرق القانون والقرارات الدولية وستقوم الولايات المتحدة بمكافأتكم".

وكان بنس تعهد في خطابه أمام "الكنيست" الاسرائيلية بأن السفارة الأميركية في القدس ستفتح أبوابها قبل حلول نهاية العام المقبل بموجب قرار نقلها الشهر الماضي بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل".